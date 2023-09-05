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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنسيق الحضاري: لم نزيل أي مقبرة مسجلة ضمن الطابع المعماري.. فيديو

المقابر
المقابر

علق محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري استغاثة  الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

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وقال محمد أبو سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لوحات هنا عاش تتعرض للسرقة بشكل متكرر ".

 

وأضاف محمد أبو سعدة: "ندعو المسئولين عن العقارات التي عاش فيها نجوم وشخصيات بارزة بالتعاون معنا للحفاظ على لوحات هنا عاش".

 

وعن تطوير المناطق التراثية، قال محمد أبو سعدة: "الدولة المصرية حريصة على تراثها وهناك جهات معنية بالتراث العمراني، ولم نرصد أي مقبرة مسجلة لدينا كجهاز تنسيق حضاري تم إزالتها".

 

ولفت محمد أبو سعدة إلى أن هناك بعض المقابر لشخصيات يكون لها قدر أدبي وفني لكنها غير مسجلة كمقبرة ذات طابع معماري متميز".

 

وتابع محمد أبو سعدة: "لدينا لجان من المعماريين والأثريين والمتخصصين التي تحدد معايير تسجيل المقابر التراثية".

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