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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنسيق الحضاري: تغير شكل القاهرة الخديوية بسبب الانتهاكات وطبيعة المباني

محمد أبو سعدة
محمد أبو سعدة

حل المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ضيفا على الإعلامية “درية شرف الدين”٫ ببرنامج “حديث العرب”٫ المُذاع عبر فضائية “الأولى”.

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وأكد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري٫ أن هناك استجابة متفاوتة للمحليات في المحافظات بشأن التنسيق الحضاري.

 

وأشار إلى أن القاهرة الخديوية تغيرت شكلها بسبب الانتهاكات وتغير طبيعة المباني والواجهاتن قائلا: “تجربة تطوير وسط البلد ناجحة لأنه يشارك فيها العديد من الوزارات والجهات”.

 

وأضاف: “الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لديه أساتذة وخبرات مصرية تضع الرؤية للحضارة المصرية.. دورنا وضع الأسس والمعايير للتعامل مع المباني والمناطق”.

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