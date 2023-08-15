5 أسواق جديدة.. الدولة تنفذ خطة لاستعادة المشهد الحضاري بمحافظات الجمهورية

يعد مشروع تطوير الاسواق العشوائية واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعه الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من العائد الاقتصادي والاستثمار وتعظيم موارد المحافظات.

الاسواق الحضارية الجديدة

الاسواق الحضارية الجديدة

يأتي افتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر، لأول مرة منذ عام 1927، كنموذج رائد للقضاء على الاسواق العشوائية، الذي تولي له الدولة اهتماما للعمل عليه، حيث يضم إنشاء سوق حضارى متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضارى لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.

وتعد الاسواق الحضارية أسواقاً حديثة تم تطويرها في مصر في السنوات الأخيرة بهدف القضاء على الأسواق العشوائية. تتميز هذه الأسواق بتنظيمها والنظافة وتوفرها على الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات. كما أنها توفر للتجار أماكن عمل حديثة ومناسبة.

وحققت الاسواق الحضارية نجاحاً كبيراً في مصر، حيث نجحت في القضاء على العديد من الاسواق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما ساهمت في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني. وساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث وفروا لهم أماكن لشراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة. كما ساهمت الأسواق الحضارية في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل النظافة والتنظيم والصحة والسلامة.

وتعتبر الاسواق الحضارية من أهم المشاريع التي تم تنفيذها وتسعى الحكومة إلى إنشاء المزيد من الاسواق الحضارية في جميع أنحاء الدولة. ويوجد في مصر العديد من الاسواق الحضارية، منها:

سوق العبور

سوق الإسماعيلية

سوق أكتوبر

سوق 6 أكتوبر

سوق مدينة نصر

سوق شبرا الخيمة

سوق المحلة الكبرى

سوق طنطا

سوق المنصورة

سوق الإسكندرية

وتتميز الاسواق الحضارية بالعديد من المزايا، منها:

التنظيم - النظافة - توافر الخدمات الأساسية - توفير أماكن عمل حديثة للتجار- جذب الاستثمارات - دعم الاقتصاد الوطني

وتسير محافظة الجيزة بخطى ثابتة فى ملف القضاء على الاسواق العشوائية، فبعد إعلانها إنشاء 11 سوق حضارى جديد بإجمالى مساحة 9150م2 على عدد من القطع الأراضى التى تم تخصيصها للمحافظة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مشروعات ذات نفع خدمى للمواطنين، بدأت تظهر الملامح الأولى لأسواق نموذجية متطورة بعدد من الأحياء أبرزها الهرم وبولاق الدكرور والطالبية، تستهدف تلبية مطالب المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن إنشاء أسواق حضارية جديدة على أحدث طراز ضمن خطة جار تنفيذها للتوسع فى إنشاء الاسواق الحضارية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة والقضاء على معوقات الحركة المرورية وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم بشكل حضارى ولائق بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين، وذلك لتحقيق مظهر حضارى لائق يتناسب مع أعمال التنمية التى تشهدها كافة المجالات بمحافظة الجيزة.

الأسواق الحضارية الجديدة

خطة متكاملة لتطوير الأسواق

ويستعرض لكم موقع "صدى البلد" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأسواق الحضارية الجديدة التي يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة.

فى حى الهرم، بدأت المحافظة إنشاء سوق حضارى جديد خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل على مساحة 150م2 تقريبا، لاستيعاب 18 محلا حضاريا يساهم فى مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 40%، كما بدأت المحافظة إنشاء سوق حضارى جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، لخدمة شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 30%. وبمعدلات تنفيذ عالية، تواصل المحافظة أعمال إنشاء أسواق نموذجية جديدة بحى بولاق الدكرور، وهى سوق راشد المراغى الحضارى الجديد الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس على مساحة 1430م2، والذى وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من 90%، ويستوعب حوالى 30 محلاً حضارياً وغرفاً إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، بالإضافة إلى سوق أحمد إبراهيم النموذجى الكائن بشارع الملكة على مساحة 800م2 تقريبا، والذى تخطت نسبة التنفيذ به الـ75%، ويستوعب 21 محلاً ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل. وفى حى الطالبية، تستعد المحافظة لإنشاء سوق حضارى جديد بشارع الثلاثينى لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثينى القديم والعروبة. وأعلنت محافظة الجيزة بدء تطوير سوق بن حزم بمركز ومدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجهة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجار تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال. وبنسبة تنفيذ تخطت الـ70%، تواصل المحافظة تنفيذ أعمال مشروع سوق العياط الحضارى الجديد، والذى يقام على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، وذلك على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات).

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، وذلك فى إطار سعى المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها.

وكلف اللواء أحمد راشد، مديرية الإسكان وهيئة الأبنية بالتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى وبالمواصفات المحددة ومراجعة جميع الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركة المنفذة، مشددا على ضرورة إنشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ أرضيات السوق بأعلى جودة لتتحمل الجهد العالى للأعمال ووضع مظلات للمحال.

ووجه، بضرورة إدخال المرافق (مياه الشرب والصرف وكهرباء) للمحلات واستغلال المساحات الفضاء الاستغلال الأمثل مع دراسة إمكانية زيادة عدد المحلات لخدمة أكبر عدد من المواطنين مع مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مداخل الأسواق ببلاط الإنترلوك. وضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لتعظيم الاستفادة من الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بتلك المناطق.