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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 48 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين بالمنيا عددا من الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وتضافر كافة الجهود. 

 

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وواصلت المديرية حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 48 محضرا، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 40 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات -توقف عن العمل -تصريف وتجميع -مخالفات أخري).

وأضاف أنه في مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (غش تجاري - ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

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