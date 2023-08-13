بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبري مشاة الملكية البحرية بملوي

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى في تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاه الملكية البحرية وذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لسرعة الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى استجابة لمطالب الأهالى منعا للحوادث وحفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

وأعلن اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، على بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاة الملكية البحرية استعداداً للانتهاء من أعمال إنشاء الكوبرى، مؤكداً أنه سيتم غلق المزلقان نهائيا بعد تشغيل الكوبري وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.