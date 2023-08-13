عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبري مشاة الملكية البحرية بملوي

تركيب الكمرات الحديدية
تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى الملكية البحرية

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى في تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاه الملكية البحرية وذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لسرعة الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى استجابة لمطالب الأهالى منعا للحوادث وحفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

 

هندسة المنيا يفوز بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية بملتقى جامعة النيل

اليوم فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا

وأعلن اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، على بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاة الملكية البحرية استعداداً للانتهاء من أعمال إنشاء الكوبرى، مؤكداً أنه سيتم غلق المزلقان نهائيا بعد تشغيل الكوبري وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظا على أرواح المواطنين كوبري مشاة مركز ومدينة ملوي الملكية البحرية إنشاء كوبرى مشاة المزلقان استجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل

رسميا.. تراجع سعر اليورو والاسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد

رئيس العربية للتصنيع: ندعم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف أعراض المتحور الجديد EG.5

بحضور 75 ألف مشجع.. كأس السوبر الألماني يروج لمقاصد مصر السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ