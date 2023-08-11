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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 65 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على تكثيف الحملات التموينية والرقابية و تضافر كافة الجهود تواصل مديرية التموين حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 65 محضرا، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 55 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا إصلاح هبوط أرضى إقامة مشروعات التموين وجهاز حماية المستهلك بحياة كريمة تحرير 65 محضرا تحرير 10 محاضر غير مطابق للمواصفات وكيل وزارة التموين

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