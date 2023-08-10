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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1481 حالة خلال قافلة طبية في قرية مرزوق بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

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أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاى خلال يومى7 و 8 من أغسطس الجارى حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1481 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات .

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن فعاليات القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 253 حالة جراحة، 395 حالة أطفال، 231 باطنة، 64 نساء، 66 أسنان، 223 جلدية، 52 تنظيم أسرة، 84 رمد، 113 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 116 تحليلا مختلفا و4 حالات أشعة سينية و100 كشف مبكر للضغط والسكر، وتم إجراء عملية خلع أسنان لعدد 4 حالات بعيادة الأسنان وتحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى استفاد منها  106 مترددا .

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