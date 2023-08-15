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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 61 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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 وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

 من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن تحرير 61 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 53 محضراً تموينياً تنوع بين “إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات ـ تصرف وتجميع ـ سجلات”، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدرـ ذبح خارج السلخانة – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأسواق والمخابز التموين وجهاز حماية المستهلك الحملات التموينية والرقابية بالاس هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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