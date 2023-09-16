تشكيل نادي الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تشكيل نادي الزمالك لمباراة اليوم في بطولة الكونفدرالية.

وأعلن كارلوس أوسوريو تشكيل الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي.

ويستهل الزمالك مشواره في افتتاحية كأس الكونفدرالية الإفريقية بمباراة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 منالبطولة.

يذكر أن أرتا سولار لعب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64)، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بسداسية نظيفة فيمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

فيما يُشارك في كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسمالمنقضي، وستكون أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.