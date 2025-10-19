نائب: كلمة الرئيس السيسي تعيد شحن الروح الوطنية وتجسد معنى الصمود المصري في وجه التحديات

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد خطاب في مناسبة وطنية، بل كانت وثيقة وعي وإيمان، استدعت من الذاكرة روح أكتوبر، وربطت بين معارك الأمس ومعركة الحاضر من أجل بناء الوطن وصون مستقبله.

وقال أبو زهرة إن حديث الرئيس عن مواجهة الإرهاب بعد عام 2011 كشف حجم ما تحمّلته الدولة المصرية من تضحيات مادية وبشرية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 250 مليار جنيه أنفقتها مصر لحماية أمنها، بخلاف دماء الشهداء وآلام الجرحى، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للحفاظ على ما تحقق.

وأضاف أن الرئيس حين قال إن الحرب ليست بالسلاح فقط، وإنما بالوعي والعلم والإرادة، فقد قدّم تعريفًا جديدًا لمعنى القوة في زمن تتعدد فيه الجبهات وتتنوع أدوات الصراع، مؤكدًا أن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وذكر أن تحية الرئيس لأبطال أكتوبر وتأكيده أن الله هو السند والنصير، يعكسان عمق الإيمان الذي يوجّه خطوات القيادة المصرية، ويمنح الشعب طاقة أمل متجددة لمواصلة طريق البناء والتنمية بثقة وثبات.