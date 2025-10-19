قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: كلمة الرئيس السيسي تعيد شحن الروح الوطنية وتجسد معنى الصمود المصري في وجه التحديات

النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ
النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد خطاب في مناسبة وطنية، بل كانت وثيقة وعي وإيمان، استدعت من الذاكرة روح أكتوبر، وربطت بين معارك الأمس ومعركة الحاضر من أجل بناء الوطن وصون مستقبله.

وقال أبو زهرة إن حديث الرئيس عن مواجهة الإرهاب بعد عام 2011 كشف حجم ما تحمّلته الدولة المصرية من تضحيات مادية وبشرية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 250 مليار جنيه أنفقتها مصر لحماية أمنها، بخلاف دماء الشهداء وآلام الجرحى، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للحفاظ على ما تحقق.

وأضاف أن الرئيس حين قال إن الحرب ليست بالسلاح فقط، وإنما بالوعي والعلم والإرادة، فقد قدّم تعريفًا جديدًا لمعنى القوة في زمن تتعدد فيه الجبهات وتتنوع أدوات الصراع، مؤكدًا أن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وذكر  أن تحية الرئيس لأبطال أكتوبر وتأكيده أن الله هو السند والنصير، يعكسان عمق الإيمان الذي يوجّه خطوات القيادة المصرية، ويمنح الشعب طاقة أمل متجددة لمواصلة طريق البناء والتنمية بثقة وثبات.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الإرهاب دماء الشهداء النائب مصطفى أبو زهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مهدي سليمان

فيريرا يدرس إشراك عواد أو المهدي في حراسة مرمى الزمالك أمام ديكيداها

الزمالك

فيريرا يدرس منح الفرصة لبعض البدلاء في لقاء الإياب أمام ديكيداها الصومالي

بيراميدز

مدرب بيراميدز: الحديث عن انتقال إبراهيم عادل للأهلي سابق لآوانه

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد