زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات الأبرز.. 8 هدايا من السيسي للمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي:

أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنية بدلا من ٣٠٠ لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية والشركات قطاع الاعمال والقطاع العام.

ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح ٤٠٠٠ جنية بدلا من ٣٥٠٠ جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهاز الاداري وفقا لمناطق الاستحقاق.



ثالثا: رفع الحد الداني الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% من 36 ألف جنية إلى خمسة وأربعين الف جنية لكافة العاملسن بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الإقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة ١٥% لاصحاب المعاشات وباجمالي خمسة ملايين اسرة.



خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح ٦٠٠ جنية بدلا من ٣٠٠ بأجمالي ١١ مليون مواطن.



سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوحيا للصحفيين المقييدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذلك الشأن للموازنة العامة للدولة.



سابعا: قيام البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢.



ثامنا: إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الاقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.