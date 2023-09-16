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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد أبو اليزيد: قرارات الرئيس إنصاف للمواطن ودعم للفلاح المصري

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته التي ألقاها في زيارته لمحافظة بني سويف.

وأكد أبو اليزيد، في تصريحات  تلفزيونية، أن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، وأيضا الفلاح المصري، حيث كان من بين القرارات توجيه البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي هدفها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وإنصافه، ولدعم المزارع المصري.  

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وأضاف "أبو اليزيد" أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات عديدة في وقت قياسي، وتبني الاستغلال الأمثل للطاقة، وإنشاء مصانع أسمدة جديدة، وغيرها الكثير من المشروعات القومية الزراعية التي ساهمت في إتاحة السلع الاستراتيجية الأساسية.

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