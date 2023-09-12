أحمد أبو اليزيد يستعرض أهم المكتسبات المصرية من وراء حضور قمة مجموعة العشرين

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أهم المكتسبات المصرية من وراء حضور قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن مجموعة العشرين تمثل 75% من حركة التجارة الدولية كما تمثل 85% من الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، كما أن دول هذه المجموعة تمثل 65% من تعداد السكان على مستوى العالم، والأهم أن هذه المجموعة تمثل 79% من حجم الانبعاثات الحرارية الصادرة عن دول المجموعة نتيجة لوجود الصناعات الكبرى والصناعات العملاقة فيها.

وقال "أبو اليزيد" إن هناك تحديا كبيرا ناتجا عن التغيرات المناخية، ونرى إعادة رسم خريطة اقتصاد وتكتلات جديدة على مستوى العالم، ومن لم يدخل مع أحد هذه التكتلات سيكون وضعه صعبا في ظل وجود أزمات مركبة، سواء أزمة الأوبئة مثل جائحة كورونا التي تسببت في تعطل سلاسل الإمداد اللوجستية، بجانب أزمة الطاقة التي لها علاقة بالغذاء، ولذلك نجحت الدولة المصرية في اتخاذ خطوات استباقية بتوجيهات القيادة السياسية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية، منها استصلاح الأراضي وإضافة 4 ملايين فدان على الرقعة الزراعية من خلال مشروعات قومية من أول الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة 2.1 مليون فدان، وإعادة إحياء مشروع توشكى، وأيضا استصلاح أراضٍ في شمال سيناء 500 ألف فدان، وسبقها قبل ذلك 100 ألف فدان زراعات محمية ضمن اهتمام الدولة بملف الأمن الغذائي.

وأضاف: “وأيضا خطة لتطوير المصانع الخاصة بالأسمدة وإنشاء مجمعات أسمدة، والمشروع القومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وبناء الصوامع للحفاظ على سلامة تخزين الأقماح”.

وأشار "أبو اليزيد" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لديها الاستعداد التام لأن تكون مركزا عالميا بالتعاون مع شركاء التنمية كمخزن للحبوب.

ولفت إلى أن مصر لديها ميزة، حيث تتوسط قارات العالم، أيضا لديها ممر دولي هام هو قناة السويس، كما يوجد محور تنمية ومشروعات وموانئ على محور قناة السويس، كما تم وضع خطة لتطوير الموانئ، وأصبح ميناء شرق بورسعيد يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم.

