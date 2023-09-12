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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين في أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وشط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 19269 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 23206 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8076 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5588 نقطة.
 

أداء مؤشرات البورصة البورصة المصرية ارتفع مؤشر الشركات الشركات المتوسطة والصغيرة المتوسطة والصغيرة

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