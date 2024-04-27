الأهلي يحصد برونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

حصد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر، على حساب فريق أمل سكيكدة الجزائري، بنتيجة 37-28، فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.

وأقيمت المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره أوليمبك عنابة فى ثانى مواجهاته بالدور الرئيسى بالمنافسة و من قبلها على ميلا الجزائرى .

وحقق فريق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على وفاق عين توتة الجزائرى ومواطنه شبيبة كسكيدة على التوالى.

ونجح الأهلى فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى على حساب الزمالك بنتيجة 23/21 ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلاً من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».