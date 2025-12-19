القومي للمرأة بالأقصر يطلق ندوة توعوية لدعم حقوق ودمج ذوي الإعاقة البصرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظم المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل دمجهم وتمكينهم في المجتمع، تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبتوجيهات الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن مبادرة «معا بالوعي نحميها».

وجاءت الندوة بالتعاون مع مؤسسة التربية الفكرية تحت الإشهار لدعم المكفوفين، وبمشاركة فريق عمل من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تناولت جهود الدولة المبذولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتعزيز مشاركتهم السياسية، إلى جانب التعريف بحقوقهم القانونية وأهمية الدمج المجتمعي الكامل.

وشارك في فعاليات الندوة الشيخ رجب جاد الكريم، أصول دين ومدرب معتمد بوزارة الاتصالات لبرامج المكفوفين، والشيخ أحمد صبري خطيب وإمام بالأوقاف، و زينب عبد الحميد كشك أخصائية اجتماعية، وجميعهم من ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب تعاون سحر حجازي أخصائي نفسي، والدكتور هشام رجب، فيما قدمت  أمنية أحمد فقرات الندوة وإدارة الفعاليات وطرح الأسئلة، ضمن أنشطة مبادرة «صناع الأثر».

وتضمنت الندوة توعية موسعة لذوي الإعاقة البصرية وأسرهم، كما ألقى  إبراهيم أحمد عضو المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر كلمة استعرض خلالها دور المجلس تجاه المرأة والأسرة المصرية وفئات المجتمع المختلفة، ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، والخدمات والأنشطة والبرامج التدريبية التي يقدمها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي والمجتمعي، إلى جانب مناهضة العنف ضد المرأة وضد ذوي الإعاقة، وعلى رأسها التنمر.

كما تحدث مدير قصر الثقافة عن دور قصور الثقافة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية، فيما ألقت الأستاذة زينب رضوان عضوة المجلس القومي للمرأة كلمة تناولت دور الأسرة، خاصة الأم، في رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتكامل مع المدرسة ومؤسسات المجتمع الأهلي، مع التأكيد على أهمية الدعم النفسي وتعديل السلوك ودمجهم في المجتمع.

وشهدت الندوة حضور نحو 30 من ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب أمهاتهم ومرافقيهم من أفراد الأسرة من أمهات وزوجات وأخوات، مع التأكيد على أهمية دورهم كسفراء لنقل رسائل الندوة ونشر الوعي داخل المجتمع.

