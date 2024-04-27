8 ميداليات.. منتخب مصر يتربع على عرش البطولة الإفريقية للجودو | صور

حصد المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة الأفريقية للكبار المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 35 دولة.

احتل منتخب مصر صدارة ترتيب البطولة ب8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، ليؤكد على تفوق الجودو المصري قاريا وعالميا.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو اليوم كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

علي حازم (90 كجم) - ميدالية ذهبية

محمد أبورقية (+100 كجم) - ميدالية ذهبية

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية

محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية

آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية

كما حصد منتخب الكاتا أيضا كأس بطولة أفريقيا ب6 ميداليات جاءت كالتالي:.

ناجي نو كاتا

محمد نصر الله – أحمد عبد السلام | ميدالية ذهبية

كتامي نو كاتا

أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية

كيمي نو كاتا

أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية

كودوكان كوشن جيتسو

مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية

ناجي نو كاتا

علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية

كيمي نو كاتا

خالد إبراهيم – حسام عبد الفتاح | ميدالية برونزية



وشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

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