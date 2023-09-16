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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع فتاة في تحطم طائرة لـ القوات الجوية الإيطالية

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طائرة تابعة لفريق فريتشي تريكولوري الإيطالي للعروض الإستعراضية تحطمت يوم السبت خلال تدريب خارج مدينة تورينو الشمالية، مما أسفر عن مقتل طفل على الأرض.

وبحسب ما ورد اصطدمت الطائرة أو أجزاء من الطائرة بسيارة تقل عائلة، مما أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات. 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، أن طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات ووالديه يعالجون من الحروق. وقفز الطيار من الطائرة وورد أنه أصيب بحروق.

 

يُظهر مقطع الفيديو الخاص بالتحطم تسع طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف V، قبل أن تسقط إحدى الطائرات أسفل الطائرات الأخرى وتتحطم، ويظهر في الفيديو الطيار وهو يخرج بالمظلة قبل وقت قصير من الاصطدام.

 

وبحسب ما ورد وقع الحادث بعد إقلاعها من مطار تورينو كاسيل بالقرب من المدينة الصناعية الشمالية. ولم ترد أنباء فورية عن حالة الطيار أو سبب الحادث.

 

يعد فريق فريتشي تريكولوري هو الفريق الأول في إيطاليا من الطيارين الإستعراضيين، وهو جزء من القوات الجوية الإيطالية. وعادةً ما يقومون بتحليقات جوية مثيرة في الأحداث ذات الأهمية الوطنية. كان الفريق يستعد لعرض يوم الأحد.

طائرة ايطالية القوات الجوية الإيطالية

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