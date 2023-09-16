نقص الذخيرة ليس السبب.. الناتو يكشف سر بطء هجوم أوكرانيا المضاد

كشف رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو روب باور، أن التقدم البطيء لقوات أوكرانيا في هجومها المضاد لم يكن بسبب النقص في حجم الذخيرة، وإنما الوضع الصعب في ساحة المعركة فضلا عن حقول الألغام.

وحسب “روسيا اليوم”، قال باور في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر عقده في النرويج: "لا علاقة مباشرة بين القدرة الإنتاجية المنخفضة للغاية لقطاع الدفاع عند الناتو، وبين التقدم في الهجوم المضاد الأوكراني الذي بات يستغرق وقتا طويلا".

وأضاف أن "السبب في أن الأمر يستغرق وقتا، وهو أمر خطير للغاية، يتمثل في أنه تم زرع عدد كبير من الألغام في ساحة المعركة".

وفي السياق ذاته، أعرب باور عن مخاوفه بشأن التأخر في قدرة الصناعات الدفاعية لدى أعضاء الناتو وارتفاع التكاليف والبطء في عمليات التسليم.

وأشار إلى أن الزيادة في حجم الإنفاق الدفاعي داخل دول الناتو قد لا تؤدي بالضرورة إلى الزيادة المرغوبة في مستوى الأمن.