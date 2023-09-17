عمر عصر ينسحب من ربع نهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

بسبب الإصابة...

شهدت منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة بتونس، انسحاب اللاعب عمر عصر في مباراته أمام اللاعب الكونغولي سحيد إيدو، بسبب الإصابة .

ونتيجة لذلك انتهت المباراة لصالح اللاعب الكونغولي بنتيجة 4-0 ليودع عمر عصر، منافسات فردي الرجال.

وتمنى الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة الشفاء للاعب عمر عصر، حيث نشر عبر صفحته الرسمية قائلا: "إنها ليست النهاية التي كنا نتمناها، لكن عمر عصر اضطر للانسحاب من مباراته المقررة في ربع النهائي بسبب الإصابة... الشفاء العاجل يا بطل".

جدير بالذكر أن عمر عصر، حقق ذهبية الزوجي بجانب زميلته دينا مشرف ليضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويشارك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بتونس 10 لاعبين ولاعبات من مصر وهم: دينا مشرف، هنا جودة، يسرا حلمي، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، عمر عصر، محمد البيلي، خالد عصر، يوسف عبدالعزيز، أحمد صالح.