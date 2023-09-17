تظهر فى الساق احترس.. علامات تنذر بسرطان يصيب الرجال

إذا كنت تشعر بقلق بشأن أي علامات على جسمك أو تشتبه في وجود سرطان، يُنصح بأن تستشير الطبيب أو الاختصاصي الصحي المؤهل لتقديم التشخيص الدقيق والمشورة الطبية المناسبة.

على العموم، علامات السرطان تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه في الجسم. ومع ذلك، بعض العلامات التي يمكن أن تنذر بالسرطان عند الرجال بما يشمل:

1. تغيرات في الشكل أو الحجم أو اللون أو النمط الظاهر للبثور أو النموات على الجلد.

2. ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي جزء من الجسم.

3. تغيرات في اللون أو الشكل أو الحجم أو الحركة للخصيتين.

4. ظهور ألم غير عادي أو نزيف في أي منطقة من الجسم.

5. تغيرات في نمط التبول أو البراز أو القدرة الجنسية.

6. فقدان الوزن الغير مفسر أو فقدان الشهية.

7. تعب غير مبرر أو صعوبة في التنفس.

مرة أخرى، يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات عامة ولا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص الذاتي. إذا كنت تلاحظ أي من هذه العلامات أو أي علامات غير طبيعية أخرى، يرجى الاتصال بالمختص الصحي لتقييم حالتك بدقة وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.