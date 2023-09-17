مسيرة أوكرانية تدمّر مستودع نفط في روسيا

أعلن حاكم منطقة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة أوكرانية دمرت مستودعا للنفط في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الأحد، مما أدى إلى اشتعال حريق في صهريج للوقود وتم إخماده في وقت لاحق.



ووفقا لوكالة "رويترز"، فال كليتشكوف على تطبيق تليجرام إنه "لا توجد إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل على أرض المنشأة".



وفي سياق المتصل، قال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إن قصفاً أوكرانياً أوقع قتيلاً في قرية بليخوفو القريبة من الحدود الأوكرانية، وأكد الحاكم عبر تلجرام أن هذه القرية الصغيرة "قُصفت انطلاقا من أوكرانيا".



وأوضح المسؤول أن "رجلاً يبلغ 30 عاماً لقى مصرعه متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة"، مشيراً إلى "تضرر مساكن عدة".



ولم يعط الحاكم مزيداً من التفاصيل حول الضربات التي استهدفت هذه القرية الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.