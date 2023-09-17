وزارة العمل توفر 5993 وظيفة في 17 محافظة بشركات القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري .

وذكرت الوزارة ، أن فرص العمل متوفرة في 17 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، ودمياط ، والأسكندرية ،والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا ، والإسماعيلية ، وأسوان ، والوادى الجديد ، والمنوفية ، والدقهلية ، والغربية ، والمنيا.وفي تخصصات: مدير فرع ، وأخصائيى تمويل ، ومحاسبين ، ومهندسين ، وموظف طيران وسياحة ، ومندوب بنوك ، وسائقين ، وأفراد أمن ، ومترجم لغة صينية ، ومندوبين مبيعات ، وأخصائيين HR ، وموظف تصميمات ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومشرفين إنتاج ، وفنيين جميع التخصصات ، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وبحسب بيان الوزارة تضم نشرة التوظيف نصف شهرية مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، للعمل بشركة أمريكانا بفروع القاهرة والجيزة ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.