اشتباكات عنيفة بين القوات الاثيوبية ومقاتلي حركة الشباب غرب الصومال

قال سكان محليون إن القوات الإثيوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة الشباب بالقرب من بلدة راب دور في غرب الصومال صباح الأحد.

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) سمع سكان محليون انفجارات كبيرة أعقبها انفجار قوي قرب بلدة راب دوري في منطقة باكول على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الإثيوبية.

وزعمت حركة الشباب أنها نصبت كمينًا لقافلة كبيرة من القوات الإثيوبية التي تعمل في المنطقة كجزء من الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال أحد السكان المحليين حسن عبد الله 'سمعنا عن ثلاثة انفجارات ضخمة ثم أعقب ذلك تبادل للأسلحة الثقيلة'.

وقالت فاطمة علي التي تعيش في راب دوري: 'لقد كان قتالاً عنيفاً بالقذائف والأسلحة الأخرى لكننا لا نعرف التفاصيل'.

ولم يستجب الجيش الإثيوبي والسلطات الصومالية لطلبات التعليق.

وفي فبراير/شباط، اتفقت جيبوتي وإثيوبيا وكينيا على بدء ما وصفته بعمليات 'بحث وتدمير' ضد حركة الشباب، بالإضافة إلى قوة حفظ السلام بتفويض من الاتحاد الأفريقي، والتي من المتوقع أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام المقبل.