زفاف "كازاخستاني" بالطبل البلدي بشرم الشيخ .. انتشار سياحة الأفراح

اختار العروسان رائف ابسلاموفا ولينادا ابسلاموفا من دولة كازاخستان، مدينة السلام شرم الشيخ لحفل زفافهما بمزيج بين الفلكلور والفرحة الكازاخستانية والمصرية فكان تصميم فستان الفرح “كازاخستاني” والحفل مصريا بالطبل البلدي والفلكلور المصري وسط مدعوين من مصر وكازاخستان .

ونظمت شركة سياحية حفل الزفاف بمدينة شرم الشيخ وذلك في سياحة جديدة وهي سياحة "حفلات الأفراح والمناسبات ". والتقط المدعوون الصور التذكارية للفرح وشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادهم .

وقال ماجد توفيق الخبير السياحي مدير عام مجموعة فنادق كبرى أن جميع الفنادق بشرم الشيخ تتنافس لإسعاد السياح في موسم الصيف وخاصة وسط إقبال السياح على شرم الشيخ لما تتميز به من طقس رائع طوال العام، مشيرا إلي أن سياحة الافراح نوع جديد من انواع السياحة يستهدف سياحة الاغنياء .

من جانبه أكد أحمد مجدي عبد الرحيم المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة بشرم الشيخ أن سياحة تنظيم حفلات الزفاف والأفراح نوع جديد من سياحة الأثرياء والتي تم اختيار كبرى الشركات السياحة لمدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا لها وخاصة أنها تتميز بطبيعة خلابة وطقس رائع طوال العام.

وأضاف أن نجاح هذه السياحة بشرم الشيخ سوف ينعش الحركة السياحة ويروج لشرم الشيخ لسياحة الأثرياء .

زفاف كازاخستاني

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