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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيريا .. زعيم المعارضة بواكاي يبدأ محاولته في انتزاع كرسي الرئيس ويا

جورج ويا
جورج ويا

تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الليبيرية مونروفيا يوم الأحد مع إطلاق زعيم المعارضة جوزيف بواكاي حملته الانتخابية قبل انتخابات أكتوبر التي ستختبر شعبية نجم كرة القدم السابق الرئيس جورج ويا بعد فترة ولاية أولى فوضوية.

وتحدى أنصار بواكيا (78 عاما)، الذي يتحدث بهدوء، والذي جاء في المركز الثاني بعد ويا في انتخابات عام 2017 والذي أطلق عليه منتقدوه لقب 'جو النائم' بسبب قيلولته المزعومة في مناسبات عامة، المطر في الملعب للرقص والتلويح بالأعلام والمطالبة بالتغيير.

وحضر الحفل بعض مشجعي ويا السابقين الذين شعروا بخيبة أمل بسبب ما قالوا إنه فشل في تحسين مستويات المعيشة أو القضاء على الفساد في الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا والتي عانت هذا القرن من حرب أهلية وتفشي مدمر لفيروس إيبولا وتراجع أسعار السلع الأساسية.

وقالت سيدة الأعمال مارثا جولد: 'اعتقدنا أنه (ويا) سيأتي بالتغيير الذي وعد به، لكن لم يحدث شيء'. 'أنا بحاجة إلى التغيير نحو الأفضل.'

جاء ويا إلى السلطة محملا بموجة من الأمل في أن يتمكن أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا والذي يتمتع بشعبية كبيرة من تحسين الأمور، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية.

لكن سلسلة من الفضائح أعاقته.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين، من بينهم ناثانيال ماكجيل، كبير موظفي ويا، بتهمة الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة. وطرد ويا المسؤولين الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات.

وفي عام 2018، أصدرت محكمة ليبيرية أوامر اعتقال بحق أكثر من 30 مسؤولا سابقا في البنك المركزي فيما يتعلق بفقدان 104 ملايين دولار.

أدى خطأ في حساب إمدادات الوقود في الخزانات التي تديرها الدولة إلى نقص البنزين في ليبيريا في عام 2020، مما تسبب في حالة من الذعر في المضخات.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان بواكاي وحزب الوحدة الذي يتزعمه سيتمكنان من قلب الأمور. ويقول البنك الدولي إن ويا لا يزال يحظى بشعبية في معظم أنحاء البلاد، وقد نما الاقتصاد بنسبة 5٪ تقريبًا في العام الماضي، مدفوعًا بالمكاسب في الزراعة والتعدين.

الخبرة السياسية مونروفيا العاصمة الليبيرية جوزيف بواكاي جورج ويا

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