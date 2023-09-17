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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتخفيف العبء.. التنمية المحلية: المعارض المؤقتة تضم كافة المستلزمات

المعارض
المعارض

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء وجهوا بضرورة ضبط أسعار السلع الغذائية، من أجل التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة.

 

وأضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية، وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة العمل على استمرار في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال إقامة الشوادر الثابتة والمتحركة والمعارض، عن طريق زيادة الكميات المعروضة من السلع.

 

وأكد على وجود تنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل التوسع في عدد الشوادر والمعارض المؤقتة، مشددا على أن المعارض والشوادر مستمرة، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.

 

ولفت إلى أن المعارض تتضمن جميع السلع الضرورية ومستلزمات الدراسة بشكل متكامل، منوهالا بأنه سيتم التأكيد مع المحال والسلاسل التجارية الكبرى والسوبر ماركت، للالتزام بأسعار السلع والإعلان عنها.


ونوة بأنه تم توجيه الدعم لأسر الضحايا المتضررة من إعصار ليبيا.

التنمية المحلية السيسي وزارة التنمية المحلية المستلزمات الدراسية السلع الغذائية

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