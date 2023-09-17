التنمية المحلية: "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين عبر 5 وسائل.. تفاصيل

تستطيع التواصل مع مسئولي وزارة التنمية المحلية والمحافظات عن طريق مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوي المواطنين.

وتتلقي الوزارة شكاوى المواطنين عبر 5 وسائل ، وهي الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.



ويتم تلقي شكاوي حول الاشغالات والتعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والقمامة والفساد الاداري اضافة الي مشاكل القري ضمن مبادرة حياة كريمة واحتكار السلع الغذائية.

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات علي سرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدا أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين .

و شدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.