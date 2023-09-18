مؤلف سفاح الجيزة: أي رد فعل من صناع العمل بالشكل المتجاوز خطأ فادح

أكد المؤلف محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، أنه يرفض تماما رد فعل الفنانة داليا شوقي وهجومها على الجمهور بعد الهجوم الذي تعرضت له على السوشيال ميديا بسبب أداءها.



وقال العزب خلال لقاءه على قناة “الحدث اليوم”، إن العمل الفني يقدم للجمهور وله مطلق الحرية في تقييم العمل سواء بالإيجاب أو السلب.



وأضاف: “أي رد فعل من صناع العمل بالشكل المتجاوز خطأ فادح ولابد أن لا يحدث من البداية، كما تحدث خلال الحلقة عن فكرة اختياره لشخصية سفاح الجيزة وقال إنها شخصية منفردة في تاريخ الجريمة المصرية وفكرة القاتل المتسلسل جذبته”.

وأضاف أنه لم يقابل السفاح أو أهله وكتب الأحداث من وحي خياله وأنه لم يقدم فيلما تسجيليا عن السفاح الحقيقي، وأظهره محترم في الطبخ لأنه شخص غرائزي يحب المال والنساء.



وأكمل أن شخصية الأم التي قامت بها الفنانة حنان يوسف هي السفاح الحقيقي وهي التي جعلت ابنها بهذا الاجرام.