الخريطة الكاملة لصفقات الميركاتو الصيفي مع انطلاق الدوري المصري

تنطلق اليوم الإثنين النسخة الخامسة والستون من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء.

وقبل انطلاق المسابقة نعرض لكم أبرز الصفقات:

باستثناء الزمالك والإسماعيلي لم يقوما بتدعيم صفوفهما بسبب إيقافهما من القيد، واكتفى الزمالك باستعادة الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما من الإعارة .



نادي الأهلي أجرى ثلاث صفقات فقط هم إمام عاشور ورضا سليم وأنتوني موديست كما عاد من الإعارة كريم نيدفيد وصلاح محسن إضافة إلى تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة.

و قام بيراميدز الوصيف بضم 8 صفقات هي محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين وفيستون ماييلي وأحمد ميهوب ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومحمد عادل أمو الذي تمت إعارته مؤخرا إلى بلدية المحلة.

بينما قام فيوتشر بتدعيم صفوفه بثمانية صفقات هي محمد صادق ومانو ومحمد محمود وكريست بيكالي ووليد مصطفى ومحمد نصير وخالد رضا وكاجالي درامي وحساني أيموران.



وضم المصري 11 صفقة هي ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي وأحمد منصور وأحمد عيد وفخر الدين بن يوسف ويوسف الجوهري وأمانكونا وأمادو با ومحمود حمادة.. بينما ضم المقاولون العرب 10 صفقات هي عمار حمدي ومحمود وادي وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزي وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعي وعربي بدر وعماد بوبكر.. بينما ضم إنبي صفقتين فقط هما زياد طارق ومحمد نبيل.



وتعاقد فاركو مع 8 صفقات هم محمد فخري وموسى توراي ومحمود البدري وعمرو وردة ومحمد بانجورا وبابكر ندياي وصلاح باشا وشريف دابو

ووقع الاتحاد مع 15 لاعب هم أحمد الشيخ وعمر الوحش ومحمود شبانة وهاني الطامي وأحمد ياسين وسيف تقا وعمر صلاح وإسلام أبوسليمة وأحمد غنيم وفارس عزت وعمرو صلاح ورجب عمران والحبيب حسن عبده وألفريد نكورونزيز وسواليو واتارا .. بينما تعاقد سموحة مع 11 صفقة هم حسام حسن وأحمد خالد وحمدي علاء وفادي فريد وميدو مصطفى وحسام هريدي وإسلام جابر ومحمود وحيد ويوبا أوقاصي ولحسن دهدوه وعبد اللطيف بنقصو.



فيما ضم البنك الأهلي 10 صفقات هم عماد فتحي وإبراهيم حسن وسيرجي أكا وحسن شاهين ومحمد جريندو ومعاذ الحناوي وأحمد مدبولي وأيمن أشرف وأحمد النادري وعلاء عطا .

ونجح سيراميكا كليوباترا في ضم 10 صفقات هي صديق إيجولا وسعد الدين سمير وأحمد القندوسي وعلاء يحيى وإسلام المزين وإيريك كامبالي وحسين حسني وأحمد دعدور وأحمد بلحاج تمت إعارته إلى الجونة ومحمد رضا تمت إعارته إلى القنا

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع 8 لاعبين هم أحمد الشيخ وحميد ماو وحسام بن محمد دقدوق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وعمر طارق السعيد ويسري وحيد وجودوين شيكا .



كما تعاقد الداخلية مع 12 صفقة هي عبد الرحمن عاطف أجويرو وإبراهيم أيو وعبد الرحمن رمضان وأنس شندي وأشرف عفلي وإيهاب سمير وإبراهيم جلال وباسم مدحت وسعيد هاني ومحمود الزنفلي وأحمد سيد غريب ومحمود حسونة

ونجح زد في التعاقد مع 22 لاعب هم علي لطفي وعمرو حسام وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر ورأفت خليل ومحمد إسماعيل وجرجس مجدي ومصطفى زيكو وإسلام عبد الله وعبد الله مجدي وأحمد عاطف وكاموني وسوانيه وماليما وماجاسا ومومبولي ومصطفى العش ومحمود صابر.



وضم الجونة 18 صفقة هم أحمد محمود وصبري رحيل ومحمد الصباحي وأحمد مسعود وأليو جاتا وفارس جلال ومحمد عماد وكمال أبوالفتوح وأحمد عبد الرسول وسيف العجوز وحسن الحطاب وعبد الله هاشم عبادي وأشرف مجدي وصبحي سليمان وجابريل شيكودي وأيمن سعد موكا وأحمد بلحاج وأحمد شوشة .

وتعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعب هم حسام أشرف وماجد هاني وطارق علاء ونور الزمان الزموري ومحمد الزافراني وأحمد العش وإسلام مرزوق وعبد الله محمود ومهاب أشرف وويسدوم عبد الرحمن اللاهوني ومؤمن راضي ومحمد عادل أمو ومحمد رجب صافي وأحمد رضا وهشام حافظ ومحمد أشرف ويوسف حسن.

