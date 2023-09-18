سيدة تكتشف كائن غريب بهيئة سمكة ذات يدين| صور

تم اكتشاف سمكة غريبة ذات أيدي بدلاً من الزعانف وقد جرفتها الأمواج على الشاطئ بواسطة احد المواطنين بأستراليا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت كيري ياري في الخارج للعمل في شركة بريمروز ساندز في تسمانيا بأستراليا، عندما رأت الحيوان غير العادي.

سمكة ذات يد

وقالت: "أنا مهتمة دائمًا بأي كائنات ألاحظها أثناء الجري"، متابعة “لقد بدت وكأنها سمكة منتفخة صغيرة أو سمكة الضفدع، وقد رأيت الكثير منها، ولكن عندما نظرت عن كثب، تحت طبقة من الرمال، تعرفت على زعانفها الصغيرة على شكل يد”.

وتم التعرف لاحقًا على هذا المخلوق الغريب على أنه سمكة يدوية مرقطة، يُعتقد أنها انقرضت في المنطقة منذ سنوات.

سيدة تكتشف كائن غريب بهيئة سمكة ذات يدين

وكانت المرة الأخيرة التي شوهد فيها هذا الحيوان البحري المهدد بالانقراض منذ 20 عامًا، مما ترك العلماء مندهشين من اكتشاف كيري.

وكشفت كارلي ديفاين من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) أنه لم يتبق سوى 2000 من هذه المخلوقات الغريبة في العالم.