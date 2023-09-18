نور إيهاب تسحر العيون بالأسود المجسم.. صور

حرصت الفنانة نور إيهاب على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت نور إيهاب بإطلالة ملفتة وجذابة وهى تستعرض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ، مع تسريحةشعر مميزة نالت إعجاب متابعيها.





تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الإثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبةمسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول منمارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.