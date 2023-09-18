دانيا البناوي برفقة زوجة كريم فهمي في أحدث ظهور في باريس

شاركت دانيا البناوي متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت دانيا البناوي بإطلالة جذابة رومانسية برفقة زوجها كريم فهمي ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن خبر مساندة كريم فهمي لشقيقه بسبب الهجوم على سفاح الجيزة ، قائلة: إن الفنانكريم فهمي نشر بوست قسما على وسائل التواصل الإجتماعي، والذي قال فيه: “أقسم بالله العظيم بأني لم ولن أدفعمليم على السوشيال ميديا للتفخيم من نفسي أو من عمل ليا أو إيذاء أحد الزملاء.. مين يقدر يقول القسم دا معايا”.



وأضافت الإعلامية نهاد سمير ، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتبالصحفي أحمد حمدي، أن هناك العديد من الفنانين الذين قاموا بالتعليق على ما نشره الفنان كريم فهمي، من ضمنهمالفنان زياد قائلا: “أنا أقسم بنفس القسم والله على ما أقوله شهيد”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “أيضا الفنان ريهام عبد الغفور والفنان أحمد شامي ومصممة الأزياء ريم العدل قاموابالقسم هذا.. ومعني ما نشره الفنان كريم فهمي أن هناك من يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إنجاح أعمالهمأو فى استغلالها فى أن تأذي أعمال أخري”