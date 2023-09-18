النيابة الإدارية تعاين عقار العمرانية المنهار وتصدر قرارات عاجلة | صور

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير ، إنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، ظهر أمس الأحد بإجراء معاينةً لموقع العقار المنهار الكائن برقم (٤٣) شارع جمال الدين من شارع شكري حنين، التابع لحي العمرانية بالجيزة.

وكان العقار سالف البيان قد انهار ما بين الساعة الحادية عشر والثانية عشر منتصف يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣، وعلى الفور ترأس المستشار كاظم عبد الوارث - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول.

وضم فريق النيابة الإدارية كلًا من: المستشارة رضوى أسامة - الوكيل العام، و أحمد عبد الإله - رئيس النيابة، ومحمد معتمد - وكيل النيابة؛ وذلك لإجراء المعاينة لموقع العقار المنهار، وبصحبتهم كلٍ من نائب رئيس حي العمرانية، ومدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية، ومدير التنظيم بحي العمرانية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ومدير إدارة رخص المحلات، وقوة من شرطة أمن الجيزة وقسم العمرانية.

حيث أسفرت المعاينة التي أجراها فريق التحقيق عما يلي:

- أن العقار المنهار تبلغ مساحته ٦٤ مترًا تقريبًا، وقد شُيد بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مبني بنظام الحوائط الحاملة.

- حدث انهيار العقار بأكمله عصر يوم أمس الأحد ١٧ / ٩ / ٢٠٢٣؛ مما أدى إلى تهدم الدور الأرضي الذي يضم ثلاثة محال تجارية، وسقوط واجهة الدور الأول فوق الأرضي.

- تسبب انهيار العقار في سقوط إحدى شرفات الدور الثاني من العقار رقم (٤١) الكائن في الجهة المقابلة للعقار رقم (٤٣)؛ مما أدى لمصرع فتاة في العقد الثالث من العمر.

- تهدم حائطين بالدور الأرضي من العقار رقم (٤٥) الكائن خلف العقار رقم (٤٣)، كما حدث تأثر طفيف للعقار رقم (١٣) المجاور للعقار رقم (٤٣).

- قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، والبدء في ترميم العقار رقم (٤١) وتدعيمه بالكامل خلال ٤٨ ساعة مع إخلاءه من قاطنيه في تلك الأثناء، وفور تدعيمه سيتم إزالة مخلفات العقار رقم (٤٣).

وقد قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بمباشرة إجراءات التحقيق، وشرعت في سؤال الحاضرين من المواطنين شهود الواقعة من قاطني المنطقة، وسؤال المختصين المصاحبين لفريق النيابة وقت المعاينة.

وبناءً عليه قررت السيدة المستشارة/ رضوى أسامة – الوكيل العام الآتي:

١) تكليف رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة.

٢) استدعاء رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالجيزة وتكليفه بإحضار كشف مشتملات العقار المنهار والعقارات المجاورة له للوقوف على تاريخ شغل تلك العقارات ، وجاري استكمال التحقيقات.

معاينة النيابة للعقار المنهار

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