بعد قرارات الرئيس|كاتب صحفي يوضح تأثير برامج الحماية الاجتماعية على المواطنين..فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد الأمين، أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية ضد التأثيرات الاقتصادية العالمية، بدأت منذ مارس الماضي، منذ رفع المرتبات لـ3500 جنيه والإعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه.

محمد الأمين:ارتفاع الأسعار يلتهم الزيادات التي تأتي للموظف

وأضاف محمد الأمين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قرار رفع المرتبات في بداية العام كلف موازنة الدولة نحو 190 مليار جنيه، ووصلت لربع مليار جنيه بعد قرارات أمس الأول.

وتابع محمد الأمين الكاتب الصحفي: زيادة حد الإعفاء الضريبي حتى لا تتأثر الزيادة بضريبة الدخل، منوها أن ارتفاع الأسعار يلتهم الزيادات التي تأتي للموظف لكن ارتفاع الأسعار يبدأ من العرض والطلب حتى حركة السلع بين المواطنين.