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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تسريب بياناته .. نجل بايدن يقاضي مصلحة الضرائب الأمريكية

هانتر بايدن
هانتر بايدن

رفع نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، متهماً إياها بالفشل في حماية بياناته الشخصية من الكشف عنها.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، تنبع من تصرفات مسؤولي مصلحة الضرائب جاري شابلي وجوزيف زيجلر، اللذين أدليا بتصريحات عامة، وأجريا مقابلات إعلامية، وأدليا بشهادتهما أمام الكونجرس.

والادعاءات ضد مصلحة الضرائب الأمريكية هي أنها فشلت "عن علم وقصد" في اتخاذ "تدابير إدارية و/أو فنية و/أو مادية" لضمان أمن وسرية المعلومات الشخصية للمدعي.

وتتضمن قائمة المطالب تعويضات بقيمة ألف دولار عن كل حالة كشف غير مصرح به عن البيانات الضريبية.

وفي وقت سابق، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بأنها "ستار دخان"، مطالبا بالتحقيق في بيع السياسة الخارجية من قبل عائلة الرئيس.

وكتب راماسوامي، عبر منصة “إكس”: "لائحة الاتهام الموجهة إلى هانتر بايدن اليوم هي مجرد ستار من الدخان.. لا تصدقها.. هذه ورقة تين مصممة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية: عائلة بايدن تبيع السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها" .

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وأضاف: “يعد التحقيق الذي بدأه مجلس النواب في قضية عزل الرئيس بايدن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي للشعب أن يقع في فخ خدعة تحويل الانتباه بعيدًا عن المشكلة الحقيقية. وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن لائحة الاتهام اليوم تأتي في وقت تتدهور فيه شعبية الرئيس بايدن داخل الحزب الديمقراطي”.

وتابع راماسوامي: “أتوقع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للطبقة الإدارية في الحزب الديمقراطي للضغط على جو بايدن للخروج من السباق.. سيتم التضحية ببايدن لصالح مصلحة الدولة العميقة التي تريد الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.

نجل الرئيس الامريكي بايدن هانتر بايدن

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