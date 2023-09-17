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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة بين بايدن وشي.. تفاصيل اجتماع بين مسئولين أمريكيين وصينيين في مالطا

صدى البلد

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في أحدث جهد لتحقيق الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية قبل اجتماع محتمل بين جو بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر.

قال البيت الأبيض إن سوليفان ووانغ التقيا في مالطا يومي السبت والأحد. يأتي الاجتماع غير المعلن عنه سابقًا بعد أربعة أشهر من عقد الرجلين اجتماعًا سريًا في فيينا كان يهدف إلى إحياء الدبلوماسية رفيعة المستوى التي توقفت بعد أن طار منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق أمريكا الشمالية قبل أن تسقطه الولايات المتحدة.

قال البيت الأبيض وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز: "كان هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بشكل مسؤول".

واستطرد "ناقش الجانبان القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، والقضايا عبر مضيق تايوان، من بين موضوعات أخرى".

وأفاد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الصينية، في بيانين منفصلين إن المسؤولين أجريا مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة. 

تأتي المحادثات في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة والصين اجتماعًا محتملاً بين بايدن وشي إذا حضر الزعيم الصيني قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر. وعقد رئيسا الدولتين اجتماعهما الشخصي الوحيد كزعيمين في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر الماضي.

 

وفي مؤتمر صحفي، رفض مسؤول أمريكي مناقشة احتمال عقد قمة هذا العام. لكنها قالت إن المحادثات في مالطا كانت "بناءة"، وأشارت إلى أن بايدن قال إنه يأمل في لقاء شي في المستقبل القريب.

 

قال المسؤول الأمريكي إن الصين قدمت مؤخرًا أيضًا "مؤشرات محدودة" على أنها مهتمة بإحياء بعض القنوات العسكرية بين الجيشين التي أغلقتها بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايوان العام الماضي.

 

من المتوقع أن يسافر وانغ إلى واشنطن الشهر المقبل، فيما ستكون أعلى زيارة يقوم بها مسؤول صيني إلى العاصمة الأمريكية منذ ما قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

جاك سوليفان وزير الخارجية الصيني العلاقات الأمريكية الصينية

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