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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل جثامين 5 يونانيين توفوا في جهود الإنقاذ بليبيا لإعادتهم إلى وطنهم

صدى البلد

أعلنت القوات المسلحة اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خمسة من أفراد فريق الإنقاذ العسكري في حادث سير في ليبيا التي ضربتها الفيضانات.

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، تم نقل جثث الخمسة، ثلاثة مسؤولين عسكريين ومدنيين، إلى قاعدة عسكرية بالقرب من أثينا في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع 13 من أفراد الفريق المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية في العاصمة اليونانية.

 

تحطمت حافلة تقل الفريق اليوناني، أمس الأحد، في طريقها إلى مدينة درنة التي تعرضت لأضرار مدمرة بسبب الفيضانات. واصطدمت الحافلة بسيارة قادمة، مما أدى أيضا إلى مقتل ثلاثة ركاب ليبيين، وفقا لمسؤولين ليبيين.

 

قالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو: "لقد صدمنا جميعًا بمقتل رجال الإنقاذ الذين كانوا يشاركون في مهمة إنسانية لإظهار التضامن مع الشعب الليبي الذي يعاني". "إنني أشعر بحزن عميق بسبب وفاتهم غير المتوقعة."

تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في حدوث فيضانات عارمة في شرق ليبيا قبل أسبوع. وقد غمرت الفيضانات السدين، مما أدى إلى تدفق المياه عبر مدينة درنة الساحلية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11000 شخص. أكثر من 10.000 شخص في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم ماتوا. ودمرت أحياء بأكملها عندما جرفت مياه الفيضانات الجسور والسيارات والناس إلى البحر.

وقبل عبور البحر الأبيض المتوسط، تسببت العاصفة في أضرار جسيمة في وسط اليونان، حيث لا تزال العديد من المناطق مغمورة بالمياه.

القوات المسلحة اليونانية ليبيا الفيضانات

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