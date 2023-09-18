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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد افتتاحه.. السفير التركي بالقاهرة يزور مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة

السفير التركي صالح
السفير التركي صالح موطلو شن

أجرى السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن ، اليوم الاثنين، زيارة إلى مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة، وتم افتتاح المسجد الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من ترميمه.

وزار السفير التركي بالقاهرة المسجد وكان برفقته المدير العام لمنطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية ومجموعة من الخبراء الذين شاركوا في الترميم، وقام السفير موطلو شن بشكرهم على مساهمتهم في هذا العمل القيم. 


وذكر السفير التركي أنه سيتم الانتهاء من الاستعدادات لفتح المسجد للعبادة في أقرب وقت ممكن.

وقام الحاكم العثماني الثالث (1524-34) سليمان باشا الخادم ببناء المسجد في قلعة القاهرة عام 935 (1528).

ويظهر مسجد جبزي كوبان مصطفى باشا، الذي يشبه إلى حد كبير زخارفه التي تعود إلى 930 (1523)، لأول مرة في مصر بثلاث قباب ونصف وفناء يتميز بطابع مميز للغاية من الهندسة المعمارية العثمانية، وتضمن العديد من التركيبات في مسجد جبزي في زخارف رخامية ملونة وأغطية جدران بنفس الارتفاع. كما أن القلادة المنمقة الأنيقة المعلقة على الحافة العلوية من الجدار تشبه أيضًا الطابع المختلف لعصر الكتاب الأوسط في جبزي، المخصب بالروم الفاخر.

كما توجد مئذنتان شريفتان على الحافة اليمنى للمجمع الأخير (جنوباً) وكأول مئذنة عثمانية. في الزاوية الخارجية الشمالية لفناء ريفاكلي، يوجد قسم مغلق ذو ست قباب على قاعدتين.

 

الاستعدادات الهندسة المعمارية السفير التركي بالقاهرة السفير التركي بناء المسجد صلاح الدين الايوبي صالح موطلو شن

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