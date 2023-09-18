أعظم رموز النادي.. شوبير ينعى تيسير الهواري بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي أحمد شوبير رجل الأعمال تيسير الهواري الذي توفي اليوم .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏اللهم ارزقنا حسن الخاتمة كان يقرأ القرآن كعادته قبل صلاة الظهر ويأتيه ملك الموت في هذه اللحظة ليرحل الي ربه طاهرا ملبيا نقيا البقاء لله في واحد من أهم وأعظم رموز النادي الأهلي الحاج والوالد تيسير الهوارى انا لله وانا اليه راجعون ".

وفاة تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء

أعلنت إدارة الأهلي وفاة تيسير الهواري عضو لجنة الحكماء بالنادي وأحد أقدم وأكبر أعضاء القلعة الحمراء.



وقال الأهلي في بيان رسمي :" محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى تيسير الهواري ، عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء، الذي وافته المنية اليوم".