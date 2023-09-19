برلماني: نستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة

أكد النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أن ملف الصناعة من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية .

وقال محمد بدراوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"شهدنا بعض القرارات الإيجابية ومنها قرارات الإعفاءات الضريبية وإعطاء بعض المشروعات الصناعية فئات ضريبة قدرها 5 سنوات ".

أضاف محمد بدراوي:" تم إصدار قرارات لإعفاء المستثمرين الصناعيين من 50 % من قيمة الأرض إذا تم انتهاء المشروع في وقت محدد".

تابع محمد بدراوي:" على مدار السنوات الماضية شهدنا تحسنا في بعض الصناعات التصديرية مثل الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية ".

وأكمل محمد بدراوي :" صادرات مصر غير البترولية كانت 32 مليار دولار وبالصادرات البترولية وصلنا إلى 50 مليار دولار ونستهدف أن نتخطى الـ 100 مليار دولار صاددات خلال الفترة المقبلة".