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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حوادث حرق المصحف.. تحذير شديد اللهجة من أردوغان للمعادين للإسلام

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه من الضرورة مكافحة ظاهرة معاداة الإسلام قبل أن يزيد الأمر سوءا ويصبح الجناة أكثر تهورا.

وقال أردوغان، إنه “إذا لم يتم وضع حد لمعاداة الإسلام فإن الجناة سيصبحون أكثر تهورا.. هذا الخطر يتزايد مثل كرة الثلج".

وأضاف أن “الهجمات التي تستهدف المسلمين في الغالب ستستهدف مجموعات ذات أصول ولغات وثقافات ومعتقدات مختلفة في المستقبل القريب”.

وأوضح الرئيس التركي، أن “بلاده تنظر إلى حوادث حرق القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية على أنها أعمال تهدف إلى استفزاز الناس”.

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وقال أردوغان: "يجب أن نوحد صفوفنا في مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" والعنصرية وجرائم الكراهية".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإسلام أردوغان القران الكريم حرق القران

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