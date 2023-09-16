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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: تركيا قد «تنفصل» عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر

اردوغان
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن أنقرة قد «تنفصل» عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، عندما سئل عن محتوى تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا.

وأفاد تقرير للصحف التركية، إن عملية انضمام تركيا إلى الكتلة المكونة من 27 عضوًا لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف «إطار مواز وواقعي» لعلاقاته مع أنقرة.

وكانت تركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عامًا، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف الاتحاد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

وقال إردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة: 'الاتحاد الأوروبي يحاول الانفصال عن تركيا، سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات وإذا لزم الأمر يمكننا أن نفترق عن الاتحاد الأوروبي».

وقالت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على ادعاءات وأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة ويتخذ نهجا 'سطحيا وغير ثاقب' تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي الخارجية التركية الرئيس التركي الولايات المتحدة رجب طيب أردوغان

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