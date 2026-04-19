كيف يتحقق الوعي الديني؟.. عالم من وزارة الأوقاف يضع الروشتة

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن مفهوم الوعي ليس مجرد معرفة عابرة أو جمعٍ لمعلومات متناثرة، وإنما هو حالة من الحضور الحقيقي للقلب والعقل، بحيث ينظر الإنسان إلى الأشياء على حقيقتها لا كما تبدو له أو كما يراها الناس.

كيف يتحقق الوعي الديني؟

وأوضح أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الوعي يتطلب من الإنسان أن يفهم قبل أن يحكم، وأن يدرك قبل أن يتكلم، وأن يتأمل قبل أن ينفعل، مشيرًا إلى أن المعرفة في إطار الوعي يجب أن تكون قائمة على اليقين والتحقيق، لا على معلومات سطحية أو غير مترابطة، لأن الوعي الحقيقي هو الذي يُنتج رؤية صحيحة وفهمًا عميقًا.

وأضاف أحد علماء وزارة الأوقاف أن الحديث عن الوعي لا ينفصل عن تطبيقه في مجالات متعددة، وعلى رأسها الوعي الديني والوعي الوطني، موضحًا أن الوعي الديني يقوم على الفهم الرصين الصحيح لنصوص الوحيين الشريفين، مع امتلاك أدوات الفهم التي تمكن الإنسان من إدراك المعاني على وجهها الصحيح.

وأشار أحد علماء وزارة الأوقاف إلى أن تحقيق الوعي الديني يتطلب كذلك القدرة على إسقاط النصوص على الواقع المتغير، من خلال تحقيق التوازن بين ثوابت النص ومتغيرات الواقع، بما يحقق المقاصد الشرعية، مؤكدًا أن الشريعة جاءت في الأصل لتحقيق مصلحة الإنسان، وأن فهم هذه المقاصد جزء أساسي من بناء الوعي الصحيح.

وبيّن أحد علماء وزارة الأوقاف أن هذا المنهج في الفهم يمكن إسقاطه أيضًا على الوعي الوطني، من خلال إدراك الواقع وفهم متغيراته، والتعامل معه بعقل واعٍ يجمع بين المعرفة الصحيحة والإدراك العميق، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على الفهم والوعي.