تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

كيف يتحقق الوعي الديني؟.. عالم من وزارة الأوقاف يضع الروشتة

الدكتور أسامة فخري الجندي
الدكتور أسامة فخري الجندي
أحمد سعيد

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن مفهوم الوعي ليس مجرد معرفة عابرة أو جمعٍ لمعلومات متناثرة، وإنما هو حالة من الحضور الحقيقي للقلب والعقل، بحيث ينظر الإنسان إلى الأشياء على حقيقتها لا كما تبدو له أو كما يراها الناس.

كيف يتحقق الوعي الديني؟

وأوضح أحد علماء وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الوعي يتطلب من الإنسان أن يفهم قبل أن يحكم، وأن يدرك قبل أن يتكلم، وأن يتأمل قبل أن ينفعل، مشيرًا إلى أن المعرفة في إطار الوعي يجب أن تكون قائمة على اليقين والتحقيق، لا على معلومات سطحية أو غير مترابطة، لأن الوعي الحقيقي هو الذي يُنتج رؤية صحيحة وفهمًا عميقًا.

وأضاف أحد علماء وزارة الأوقاف أن الحديث عن الوعي لا ينفصل عن تطبيقه في مجالات متعددة، وعلى رأسها الوعي الديني والوعي الوطني، موضحًا أن الوعي الديني يقوم على الفهم الرصين الصحيح لنصوص الوحيين الشريفين، مع امتلاك أدوات الفهم التي تمكن الإنسان من إدراك المعاني على وجهها الصحيح.

وأشار أحد علماء وزارة الأوقاف إلى أن تحقيق الوعي الديني يتطلب كذلك القدرة على إسقاط النصوص على الواقع المتغير، من خلال تحقيق التوازن بين ثوابت النص ومتغيرات الواقع، بما يحقق المقاصد الشرعية، مؤكدًا أن الشريعة جاءت في الأصل لتحقيق مصلحة الإنسان، وأن فهم هذه المقاصد جزء أساسي من بناء الوعي الصحيح.

وبيّن أحد علماء وزارة الأوقاف أن هذا المنهج في الفهم يمكن إسقاطه أيضًا على الوعي الوطني، من خلال إدراك الواقع وفهم متغيراته، والتعامل معه بعقل واعٍ يجمع بين المعرفة الصحيحة والإدراك العميق، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على الفهم والوعي.

الدكتور أسامة فخري الجندي وزارة الأوقاف الأوقاف كيف يتحقق الوعي الديني والوطني الوعي الديني

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

