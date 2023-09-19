في أول زيارة خارجية له منذ 12 عاما.. بشار الأسد وزوجته يزوران الصين

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيتوجه الخميس المقبل، في زيارة رسمية إلى الصين منذ 12 عاما.

وقالت الرئاسة في بيان إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس.

وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي خانجو وبكين، كما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

ومن المقرر أن يسافر الأسد والسيدة السورية الأولى أسماء الأسد ووفد رفيع المستوى إلى الصين يوم الخميس لعقد سلسلة من الاجتماعات في بكين وتشانغتشو.

وقال البيان إن الرئيسين الأسد وشي سيعقدان قمة سورية صينية.