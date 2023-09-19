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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. سجل الآن قبل غلق الموقع

تنسيق الجامعات ٢٠٢٢
تنسيق الجامعات ٢٠٢٢

يتابع مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استقبال طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")  حتى اليوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ . 
 

موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

ومن المقرر أن ينتهي التسجيل بتنسيق الدبلومات  الفنية 2023  في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.


رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023؛ لا بد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات، عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية؛ لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان؛ عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية، بتحديد المنطقة الجغرافية (أ)، طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان، وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة (أ)؛ يختار الطالب من المنطقة (ب)، ثم يختار من المنطقة (ج).

 

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