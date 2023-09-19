جامعة حلوان: 9 شركات ناشئة تحصل على تمويل 2.7 مليون جميه بمشروع الحاضنات التكنولوجية.. والسيد قنديل: نعمل على دعم الشركات المحتضنة وتمكين رواد الأعمال

رئيس جامعة حلوان نقدم كافة سبل الدعم للشركات المحتضنة بالجامعة

جامعة حلوان : 9 شركات ناشئة تحصل على تمويل يصل الى 2 مليون و700 ألف جنية

الحاضنات التكنولوجية بحلوان : انطلاق الدورة الثانية لاحتضان رواد الأعمال

أطلقت جامعة حلوان عن مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي .

وقامت جامعة حلوان بتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق، و كفت استعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحتضنة حتى يتم إشهارها، مع التوجيه بأهمية دراسة احتياجات الجامعة وتلبيتها لتساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالسوق المصري.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان مبادرة انطلاق لاحتضان الشركات الناشئة تهدف إلي استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.



وتابع انه تشرف جامعة حلوان علي تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.

و أوضح الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

و قال الدكتور ايهاب مدير الحاضنات التكنولوجية عن انجازات دورة الاحتضان الاولي انه تم تسليم خمس عقود دورة الاحتضان الاولي لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية و الأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهم:" Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية، Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر.

وقد تم تسليم اربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الاثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم

حيث قدمت حاضنة الاثاث أفكار لمنتجات مبتكرة من الأثاث ومكملات التصميم الداخلي المستمدة من تصميمات الحضارات و البيئات المصرية الثرية والمتنوعة زمانا ومكانا وهذه الشركات هي :

Clear design studio- Folks Games – Ana wenta Designs – Puzzle bond

وقدمت الفرق الفائزة الشكر إلي أكاديمية البحث العلمي لرفع التمويل المقدم لكل شركة من 200 الف جنيه الى 300 الف جنيه مما يعطي الفرصة لتطوير المنتجات بشكل افضل .



و كشف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية انه تم الإعلان عن إطلاق دورة الإحتضان الثانية لكل من حاضنة الاثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية

أولا برنامج ما قبل الاحتضان : وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل الى 20 الف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا.

ثانيا برنامج الاحتضان : لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل الى 300 الف جنية.

جدير بالذكر انه نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية احتفالية لتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق الممولة تمويلا كاملا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.