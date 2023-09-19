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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: فتح باب التحويل الداخلي للطلاب غير المستجدين قبل بدء العام الدراسي

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات هامة للطلاب غير المستجدين قبل بدء العام الدراسى الجديد .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إنه تم فتح باب التحويل الداخلى بين الأقسام للطلاب الغير مستجدين حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، على الطلاب الراغبين فى التحويل التوجه لشئون الطلاب لتقديم طلبات التحويل .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، عقدت لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، اجتماعا لوضع جدول زمني للانتهاء من المشروع في مدة 6 أشهر.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة مهمة من النتائج أبرزها أن جميع المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، جاري الانتهاء من توصيلها سريعا إلى المشروع، كما تم تأكيد أن العقبة أمام توصيل الصرف الصحي تتعلق بجهات خارجية مسئولة عن المرافق، وقد تم إيجاد حل بديل لمشكلة الصرف بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وجاري الانتهاء من الإجراءات لتنفيذ هذا الحل في أسرع وقت.

وقام رئيس الجامعة بإعادة تشكيل لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر وإضافة 4 أعضاء جدد من كبارالأساتذة لإعطاء دفعة للمشروع، وقامت اللجنة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن بتكليف الاستشاري العام الدكتور طارق عبد اللطيف بمتابعة أعمال عقود الغاز والتليفونات وسرعة إنهائها، كما تم تكليف الاستشاري العام بالانتهاء من الأعمال في مجاورات (a -b -d) في خلال مدة وجيزة واستكمال باقي المجاورت في خلال 6 أشهر بحد أقصى.

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