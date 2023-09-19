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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الكندية: مستعدون لدعم مصر للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكندية

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الكندية "ميلاني جولي" على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في السودان، والتحديات الاقتصادية الدولية، والأمن الغذائي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن اهتمامها بالاستماع لتقييم وزير الخارجية بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر للتوصل لحلول للأزمة سواء من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً باستقبال مصر لحوالي 310 آلاف مواطناً سودانياً حتى تاريخه. 

كما تناول شكري أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى الحاجة لإسهام مختلف الدول، ومنهم كندا، في جهود التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات المتعاقبة.

وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرة الكندية أشارت لاهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر داخل المنظمات الدولية في هذا الشأن، كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية.

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