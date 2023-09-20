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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعى للعام الدراسى الجديد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي لعام 2023-2024.
 

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي فى النقاط التالية :

١- أن يكون مصرى الجنسية 
٢- أن يكون مستجد فى الفرقة غير باق- تأجيل بعذر 
٣-عدم وجود رسوب سابقة 
٤- الا يكون الطالب تقدم بورقة الحصول على مساعدة من إدارة التكافل المركزية بجامعة القاهرة للعام الحالى .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

وأوضح  الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر، ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التكافل الاجتماعي الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت العملية التعليمية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة صندوق التكافل الاجتماعى

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